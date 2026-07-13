Un uomo è stato ucciso in Maine durante uno scontro a fuoco con agenti dell'Ice. L'incidente è avvenuto pochi giorni dopo un altro caso simile in Texas, dove un immigrato messicano è stato colpito da un agente federale. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi dello scontro o sull'identità delle persone coinvolte. Si tratta del secondo episodio di questo genere in meno di una settimana negli Stati Uniti.

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. Una persona è rimasta uccisa oggi in Maine, in uno scontro a fuoco che ha coinvolto agenti dell'Ice a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente federale dell'immigrazione a Houston. Lo riporta la Cnn. Cosa è successo «Una persona è rimasta uccisa. L'Ice è coinvolta. La polizia e il dipartimento di pubblica sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l'intervento dell'Fbi per le indagini», ha scritto su Facebook Ryan Fecteau, lo speaker della Camera statale. La polizia di Biddeford si è limitata a dire che nella zona si è verificato un «incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Agenti dell'Ice sparano e uccidono un uomo nel Maine: è il secondo caso in meno di una settimana

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MINNEAPOLIS, AGENTE FEDERALE DELLICE SPARA E UCCIDE UN UOMO IN STRADA

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