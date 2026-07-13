Sparatoria con agenti ICE durante controllo nel Maine morto 26enne | è la seconda vittima in una settimana

Durante un controllo nel Maine, agenti ICE hanno aperto il fuoco e ucciso un uomo di 26 anni di origine colombiana. È il secondo episodio in una settimana, dopo l’uccisione di un immigrato messicano a Houston. La sparatoria è avvenuta a Biddeford, coinvolgendo gli agenti in un intervento che si è concluso con la morte del giovane. Nessun dettaglio sulle circostanze o sui motivi del confronto è stato reso noto.

Un ragazzo di origine colombiana di 26 anni è morto durante una sparatoria che ha visto coinvolti alcuni agenti dell'ICE a Biddeford, nel Maine (USA). È il secondo episodio del genere in meno di una settimana dopo l'uccisione di un immigrato messicano a Houston. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Stati Uniti, agenti Ice uccidono un uomo a Minneapolis: vittima era 37enne americano

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