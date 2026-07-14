Gli scontri tra Stati Uniti e Iran si intensificano con raid incrociati nel Medio Oriente. Entrambi i paesi rivendicano il controllo dello Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato al Congresso che la situazione equivale a una guerra. La tensione tra le due nazioni aumenta, con il presidente che ha anche annunciato la possibilità di imporre dazi commerciali sulla regione. Non ci sono ancora negoziati ufficiali per ridurre il conflitto.

La guerra in Medio Oriente. Ancora raid incrociati tra Stati Uniti ed Iran, entrambi non intendono cedere il controllo dello Stretto di Hormuz. Trump avverte il Congresso: è guerra. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Tv2000.it - Usa-Iran, riprende la guerra. Trump promette dazi su Hormuz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Usa-Iran, riprende la guerra. Trump promette dazi su Hormuz

Notizie e thread social correlati

«Così riprende la guerra», Axios e la reazione Usa al piano di pace dell’Iran: le aperture su nucleare, petrolio e Hormuz – La direttaNell’ottantesimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il presidente americano ha pubblicato online una mappa con frecce che indicano...

Iran: "Probabile nuova guerra con Usa". Trump alza i dazi sulle auto e ritira 5mila soldati dalla Germania. Su Cuba: "Mi piace finire un lavoro"Negli ultimi giorni, si sono susseguite dichiarazioni e decisioni che coinvolgono diversi paesi.

Temi più discussi: Usa-Iran, riprende il conflitto. Trump: il negoziato è finito; Riprende la guerra in Iran, raid Usa e ritorsioni di Teheran sulle basi nel Golfo; Guerra in Iran, la diretta | Trump: stasera colpiremo di nuovo l’Iran, potremmo ripristinare il blocco di Hormuz. Il Brent a 80 dollari; Usa, terza notte di raid sull'Iran. Colpite petroliere degli Emirati a Hormuz.

Iran/USA: riprende la guerra nel Golfo (e non solo). USA hanno bombardato numerosi siti iraniani. I pasdaran hanno colpito diverse basi e siti militari USA/alleati con missili e droni. Gli USA vorrebbero imporre le loro condizioni, impossibili da accettare per T x.com

L'Iran riprende gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz, dice la US reddit

Terza notte di attacchi Usa-Iran, un morto. Trump: Accondo possibile, Teheran si scusa con la GiordaniaTrump riprende la guerra: ''Presto bombarderemo l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. Teheran: Colpite strutture militari in Bahrein. corrierenazionale.it

Riprende la guerra in Iran, raid Usa e ritorsioni di Teheran sulle basi nel GolfoWASHINGTON / TEHERAN - E' ripartita la guerra tra Usa e Iran. Gli Stati Uniti hanno ripreso i massicci attacchi durante la notte, dopo aver reintrodotto le sanzioni economiche sul petrolio iraniano, ... ansa.it