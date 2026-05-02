Negli ultimi giorni, si sono susseguite dichiarazioni e decisioni che coinvolgono diversi paesi. Un funzionario ha parlato di una possibile nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Nel frattempo, l'amministrazione americana ha aumentato i dazi sulle auto importate e ha ritirato circa 5.000 soldati dalla Germania. Per quanto riguarda Cuba, un rappresentante ha espresso il desiderio di concludere alcuni impegni, lasciando aperta la possibilità che una portaerei possa fermarsi nell'isola dopo il ritorno dal Medio Oriente.

"Mi piace finire prima un lavoro. Forse tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi" a Cuba. Lo ha detto Donald Trump, con ironia ma con una suggestione che sembra più concreta dopo l'arresto di Maduro in Venezuela, nel corso di un evento al Forum Club in Florida. Il presidente ha quindi spiegato che gli Stati Unti prenderebbero il controllo di Cuba quasi immediatamente. Intanto Trump ha alzato i dazi per le auto europee al 25%. "In considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran: "Probabile nuova guerra con Usa". Trump alza i dazi sulle auto e ritira 5mila soldati dalla Germania. Su Cuba: "Mi piace finire un lavoro"

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