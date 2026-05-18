Così riprende la guerra Axios e la reazione Usa al piano di pace dell’Iran | le aperture su nucleare petrolio e Hormuz – La diretta

Nell’ottantesimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il presidente americano ha pubblicato online una mappa con frecce che indicano l’Iran. La questione riguarda il piano di pace proposto dall’Iran, con aperture su questioni di nucleare, petrolio e lo stretto di Hormuz. La pubblicazione avviene in un momento di tensione crescente, mentre i rapporti tra le parti coinvolte si fanno più complessi e articolati. La situazione rimane al centro delle cronache internazionali e degli approfondimenti giornalistici.

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