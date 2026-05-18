Così riprende la guerra Axios e la reazione Usa al piano di pace dell’Iran | le aperture su nucleare petrolio e Hormuz – La diretta
Nell’ottantesimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il presidente americano ha pubblicato online una mappa con frecce che indicano l’Iran. La questione riguarda il piano di pace proposto dall’Iran, con aperture su questioni di nucleare, petrolio e lo stretto di Hormuz. La pubblicazione avviene in un momento di tensione crescente, mentre i rapporti tra le parti coinvolte si fanno più complessi e articolati. La situazione rimane al centro delle cronache internazionali e degli approfondimenti giornalistici.
Nell’ottantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso su Truth una mappa con frecce che puntano verso l’Iran. Il presidente ha anche visto i suoi consiglieri per la sicurezza subito dopo il ritorno dalla Cina. Intanto, Israele fa sapere che alcune armi Usa provenienti dalla Germania sono arrivate nel paese in vista di una possibile ripresa degli attacchi. E il prezzo del gas torna a salire. Axios: «Per gli Usa, insufficiente la proposta dell'Iran. Rischio ripresa della guerra» Gli Stati Uniti ritengono «insufficiente» la proposta di Teheran: non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. 🔗 Leggi su Open.online
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