Usa-Iran bombe e guerra in mare Trump blocca di nuovo Hormuz | Chi passa deve pagarci il pedaggio del 20%

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo blocco navale nello Stretto di Hormuz, chiedendo alle navi che attraversano la zona di pagare un pedaggio del 20%. La decisione segue una serie di attacchi contro le coste dell'Iran e le rappresaglie dei Pasdaran contro basi statunitensi nel Golfo Persico e in Giordania. La situazione nel tratto di mare strategico è caratterizzata da tensioni crescenti e azioni militari.

Sullo Stretto di Hormuz, Donald Trump ha deciso di usare il pugno di ferro. E ieri, dopo una nuova ondata di attacchi contro le coste dell'Iran e la rappresaglia dei Pasdaran contro le basi Usa nel Golfo Persico e in Giordania, The Donald ha ordinato un nuovo blocco navale. «Stiamo ripristinando il blocco iraniano, così denominato perché impedisce solo alle navi o ai clienti dell'Iran di entrare o uscire» ha scritto Trump sul social Truth. Per il resto dei Paesi, The Donald ha assicurato che il transito delle navi commerciali resterà pienamente garantito. E dal momento che «gli Stati Uniti d'America saranno, d'ora in poi, conosciuti come "il custode dello Stretto di Hormuz"», allora dovranno ricevere «un rimborso pari al 20% su tutte le merci spedite». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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