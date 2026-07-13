Stretto di Hormuz torna il blocco Usa | Pedaggio del 20% per chi passa L’Iran minaccia di uscire dall’intesa

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo Stretto di Hormuz è stato messo sotto blocco dagli Stati Uniti, che hanno annunciato un pedaggio del 20% per le navi che transitano. L’Iran ha risposto minacciando di uscire dall’accordo internazionale e di interrompere le rotte marittime nella zona. La tensione tra le due parti si intensifica, mentre il traffico navale si ferma di fronte alle restrizioni imposte.

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Roma, 13 luglio 2026 – Mancava solo che il presidente americano, Donald Trump rilanciasse e dicesse «adesso Hormuz lo mettiamo a pagamento noi». Lo Stretto più conteso del pianeta è vicino a un nuovo stop alla navigazione e all’ennesima puntata del braccio di ferro fra Iran e Stati Uniti. Il tycoon ha scritto sul suo social Truth che lo Stretto è aperto e che sarà chiuso solo per navi che sono dirette o partono da porti iraniani. E poi la bomba. «Lo Stretto di Hormuz è aperto e rimarrà aperto con o senza l’Iran – ha tuonato –. Stiamo ripristinando il blocco iraniano, così chiamato perché impedisce solo alle navi o ai clienti iraniani di entrare o uscire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Stretto di Hormuz, torna il blocco Usa: “Pedaggio del 20% per chi passa”. L’Iran minaccia di uscire dall’intesa
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Stretto di Hormuz, tensioni Iran-Usa: chiusura dopo il blocco statunitense

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