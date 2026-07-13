Stretto di Hormuz | Trump annuncia il ripristino del blocco navale contro l’Iran e un pedaggio del 20% sul trasporto merci

Gli Stati Uniti hanno annunciato il ripristino del blocco navale nello Stretto di Hormuz e l’intenzione di imporre un pedaggio del 20% sulle merci che attraversano questa zona.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il ripristino del blocco navale contro l’Iran e l’intenzione di imporre una pedaggio del 20% sulle merci trasportate via mare attraverso lo Stretto di Hormuz. “Lo Stretto di Hormuz è APERTO e rimarrà APERTO, con o senza l’Iran. Stiamo ripristinando il BLOCCO NAVALE IRANIANO, così chiamato perché impedisce solo alle navi o ai clienti dell’Iran di entrare o uscire (dall’area, ndr). Tutti gli altri Paesi godranno di un uso equo e libero dello Stretto. Gli Stati Uniti saranno, da questo momento in poi, conosciuti come ‘I GUARDIANI DELLO STRETTO DI HORMUZ’”, ha scritto Trump sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Tpi.it

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