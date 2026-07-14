ursula von der leyen boicotta il progetto di trump e lancia un team parallelo per gaza

Notizia in breve

Ursula von der Leyen ha annunciato la creazione di un team parallelo dedicato all’assistenza a Gaza, in risposta a un progetto promosso dall’amministrazione statunitense. La presidente della Commissione europea ha spiegato che questa decisione mira a coordinare in modo più efficace gli aiuti umanitari nella regione, senza coinvolgere le iniziative statunitensi. La mossa avviene mentre si intensificano le tensioni tra le istituzioni europee e gli Stati Uniti sulla gestione delle risorse e delle operazioni umanitarie a Gaza.