Ursula von der Leyen boicotta il progetto di Trump e lancia un team parallelo per Gaza
Ursula von der Leyen ha annunciato la creazione di un team parallelo dedicato all’assistenza a Gaza, in risposta a un progetto promosso dall’amministrazione statunitense. La presidente della Commissione europea ha spiegato che questa decisione mira a coordinare in modo più efficace gli aiuti umanitari nella regione, senza coinvolgere le iniziative statunitensi. La mossa avviene mentre si intensificano le tensioni tra le istituzioni europee e gli Stati Uniti sulla gestione delle risorse e delle operazioni umanitarie a Gaza.
«Divide et impera». L’antica massima romana indicava una strategia di conquista, ma a Bruxelles, ironia della sorte, sembra essersi trasformata in un metodo di governo: quando esiste già un organismo internazionale chiamato ad affrontare una sfida geopolitica complessa, la soluzione europea raramente sembra essere quella di rafforzarlo; più spesso è quella di affiancargli una nuova struttura-fotocopia, con nuove sigle, nuove promesse, ma stessi problemi.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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