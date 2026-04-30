Il conflitto in corso ha effetti che potrebbero protrarsi per mesi o addirittura anni. La presidente della Commissione europea ha sottolineato come la dipendenza dai combustibili fossili aumenti la vulnerabilità di un paese, evidenziando le possibili ripercussioni di questa situazione nel lungo periodo. La dichiarazione è arrivata durante un intervento in cui si è parlato delle conseguenze del conflitto e delle sfide energetiche che si presentano.

S trasburgo, 29 apr. (askanews) – «Le conseguenze di questo conflitto potrebbero farsi sentire per mesi o addirittura anni a venire». Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. Leggi anche › Voli d’estate e venti di guerra: a rischio le vacanze per mancanza di carburante? «Ed è per questo che il tema dell’energia era in cima all’ordine del giorno informale del Consiglio europeo. Si tratta della seconda crisi energetica nel giro di quattro anni. E la lezione da trarne dovrebbe essere molto chiara: la nostra eccessiva dipendenza dai combustibili fossili importati ci rende vulnerabili », ha aggiunto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ursula von der Leyen: «La dipendenza dai combustibili fossili ci rende vulnerabili»

Iran, Von der Leyen: «Le conseguenze della guerra potrebbero durare per anni»

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