Ottantaduemila cittadini hanno espresso il loro giudizio sulla revisione della direttiva europea sui prodotti del tabacco, bocciando il testo con il 93% di voti contrari. La maggior parte dei contributi critica le nuove norme, considerate troppo restrittive o dannose. La consultazione pubblica, aperta online, ha raccolto commenti e proteste da parte di utenti e associazioni. Nessun dato ufficiale indica ancora le modalità di approvazione o modifica del testo in Parlamento europeo.

Ottantaduemila contributi. Basterebbe questo numero per capire che la revisione della Direttiva europea sui prodotti del tabacco non è una pratica burocratica qualsiasi. È diventata un banco di prova della credibilità delle istituzioni europee. Perché una consultazione pubblica serve a una cosa soltanto: ascoltare. E se, dopo aver chiesto un parere a decine di migliaia di cittadini, imprese, ricercatori e associazioni, si tira dritto come se nulla fosse, allora la domanda diventa inevitabile: a cosa servono davvero queste consultazioni?? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Unione europea, il 93% dei cittadini boccia il «fumo» di Ursula von der Leyen

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