Una turista australiana in vacanza in Sicilia ha denunciato di essere stata vittima di due aggressioni in poche ore. La donna ha riferito di aver urlato mentre l’auto su cui viaggiava accelerava, descrivendo un momento di paura e di aver implorato aiuto. La vicenda è stata riportata da lei stessa attraverso una testimonianza, senza ulteriori dettagli su eventuali indagini o sviluppi successivi. La denuncia è stata presentata alle autorità locali.

Un viaggio in Italia nato con grandi aspettative e trasformato in una notte di paura. È la storia raccontata da Stephanie, una dirigente australiana di 36 anni che lo scorso ottobre si trovava in Sicilia per unire due passioni: il kitesurf e l’idea di conoscere da vicino il progetto delle “case a 1 euro”, l’iniziativa che permette di acquistare immobili abbandonati a un prezzo simbolico per recuperarli. Dopo essere arrivata in Europa con alcuni amici, Stephanie aveva deciso di prolungare il soggiorno anche dopo la loro partenza. Conosciuta sui social per i suoi contenuti dedicati al fai-da-te e alle ristrutturazioni domestiche, aveva iniziato a guardare con interesse alle opportunità offerte da alcuni borghi italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Urlavo e l’auto accelerava ancora, ero terrorizzata. Ho iniziato a implorare, a supplicare”: turista australiana in vacanza in Sicilia denuncia due aggressioni nel giro di poche ore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

«In vacanza in Italia due uomini diversi hanno cercato di rapirmi a distanza di poche ore»

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Rapita due volte in un giorno". Il giallo della turista australiana in Sicilia

Belén Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso: due incidenti nel giro di poche centinaia di metriBelén Rodriguez potrebbe essere denunciata per omissione di soccorso dopo essere stata coinvolta in due incidenti stradali avvenuti a poche centinaia...