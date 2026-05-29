Belén Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso | due incidenti nel giro di poche centinaia di metri

Belén Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali avvenuti nella notte tra sabato e domenica a Milano. A riferirlo è il Corriere della Sera, secondo cui la showgirl sarebbe stata identificata dagli investigatori della polizia locale come la persona alla guida di un Suv coinvolto in due distinti episodi nel giro di poche centinaia di metri. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano milanese, il primo urto sarebbe avvenuto in via Melzi d’Eril, dove il veicolo avrebbe danneggiato lo specchietto di un’auto parcheggiata. Poco dopo, in via San Marco, nel quartiere di Brera, il Suv avrebbe invece colpito uno scooter e altri mezzi in sosta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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ULTIM'ORA BELEN RODRIGUEZ RISCHIA UNA DENUNCIA PER OMISSIONE DI SOCCORSO DOPO DUE INCIDENTI A MILANO

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Belén Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali a MilanoLa conduttrice argentina è sotto inchiesta per omissione di soccorso dopo aver causato due incidenti stradali a Milano nei giorni scorsi.

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