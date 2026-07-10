Una turista australiana è stata rapita due volte in un solo giorno in Sicilia. Secondo quanto riportato dal New York Post, la donna sarebbe stata prima sequestrata e poi rapita nuovamente nello stesso giorno. Le autorità italiane stanno indagando sui fatti, ancora senza conferme ufficiali. Non si conoscono dettagli sul luogo esatto degli episodi o sulle motivazioni, e non sono stati resi noti eventuali sequestratori o responsabili. La vicenda resta oggetto di verifica.

Il portale online del New York Post ha dato spazio in queste ore a una storia dai contorni foschi, tutti da verificare, che coinvolge il nostro Paese e, in particolare, la Sicilia. Una turista australiana, Stephanie, dirigente a Melbourne, pare che lo scorso ottobre si trovasse in vacanza nella zona di Marsala, dove avrebbe voluto comprare un immobile inserito nel progetto delle case a un euro. Forse anche per questo ha prolungato la sua permanenza in Italia mentre i suoi amici dice che sono partiti prima. Secondo la versione fornita dalla donna, tutto sarebbe iniziato durante un incontro serale tra appassionati di kitesurf. Stephanie sarebbe salita sull'auto di un cittadino europeo residente nella zona, insieme a un’altra persona, per raggiungere un locale ma il conducente avrebbe iniziato ad accelerare, ignorando le sue suppliche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Rapita due volte in un giorno". Il giallo della turista australiana in Sicilia

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