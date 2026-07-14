Un esposto denuncia la presenza di rifiuti organici, preservativi e resti di rapporti consumati all’aperto davanti alle abitazioni, insieme a siringhe usate e bottiglie di vetro e plastica abbandonate. Sono segnalati anche episodi di consumo e spaccio di droga nelle vicinanze. I residenti riferiscono di sentirsi esasperati a causa di questa situazione, che si verifica sotto le proprie case. La presenza di urla e comportamenti disturbanti viene segnalata come frequente.

Rifiuti organici e preservativi, resti di rapporti intimi consumati all’aperto anche davanti ai portoni delle abitazioni private. Siringhe usate, consumo e spaccio di droga, bottiglie in vetro e di plastica lasciate ovunque. E ancora lattine, vetri in frantumi, schiamazzi sino a notte fonda oltre ai continui tentativi di manomissione di portoni e immobili, anche disabitati. È il volto del degrado che, notte dopo notte, sta esasperando i residenti del centro storico di Lecce. Una situazione che, denunciano, non è più episodica ma ormai quotidiana, al punto da spingerli a raccogliere firme e a predisporre un esposto indirizzato a Prefettura, Questura, Carabinieri, Polizia locale e Comune di Lecce. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Urla, preservativi e spaccio sotto casa: c'è l'esposto. I residenti: «Esasperati»

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