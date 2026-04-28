raffica di furti residenti esasperati

Nella zona tra via Basvecchi e via Cava Vasari a Recanati si sono verificati diversi furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni. I residenti sono sempre più preoccupati e si rivolgono alle forze dell’ordine per segnalare quanto accaduto. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità cercano di fare chiarezza sugli episodi recenti.

Ancora furti e tentativi di intrusione nelle case della zona tra via Basvecchi e via Cava Vasari a Recanati. A lanciare l’allarme è una residente che racconta una situazione ormai diventata insostenibile: incursioni ripetute nel giro di pochi mesi e un senso di insicurezza crescente tra chi vive in quell’area di campagna. "Nel giro di quattro mesi sono venuti due volte a casa nostra – racconta – e anche stanotte hanno colpito dei vicini. Così non si vive più". L’ultimo episodio risale proprio alla notte tra sabato e domenica, quando i ladri hanno tentato di entrare in un’abitazione della zona, arrivando a forzare una finestra. In un altro caso, invece, sarebbero stati messi in fuga dalla presenza dei proprietari e dei cani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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NUOVA ONDATA DI FURTI: ROVARÈ PRESA DI MIRA, RESIDENTI ESAESPERATI | 11/12/2025

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