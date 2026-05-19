Freno agli affitti brevi un regolamento per salvare i comuni dall’overtourism

Da lecceprima.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta regionale della Puglia ha approvato un nuovo regolamento destinato a limitare gli affitti brevi, con l’obiettivo di ridurre l’overtourism e tutelare la qualità della vita nei centri urbani. La misura mira a stabilire regole più stringenti per le locazioni temporanee, cercando di bilanciare le esigenze di sviluppo del settore turistico con i diritti dei residenti. La decisione si inserisce in un più ampio sforzo di gestione del turismo e delle attività ricettive nella regione.

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BARI – La giunta regionale della Puglia ha compiuto un passo importante per ridefinire gli equilibri tra lo sviluppo economico legato al turismo e il diritto alla residenzialità. È stato infatti approvato il disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di locazioni turistiche. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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