affitti brevi cosa prevede il regolamento rivoluzionario di firenze

Il Tar ha respinto tutti i ricorsi presentati da operatori e privati contro le restrizioni sugli affitti brevi introdotte dal Comune di Firenze. La decisione conferma la validità del regolamento approvato dall’amministrazione comunale, che mira a regolamentare questa tipologia di locazioni. La sindaca ha commentato la sentenza come una vittoria, sottolineando che le misure adottate sono state giudicate legali. La questione riguarda le norme che disciplinano le locazioni temporanee all’interno della città.

Firenze, 14 maggio 2026 – Per la sindaca Sara Funaro è una vittoria su tutta la linea. E in effetti il fatto che il Tar abbia respinto tutti i ricorsi presentati da operatori e privati contro le restrizioni introdotte da Palazzo Vecchio significa che la strada è quella giusta. Firenze è stata la prima città in Italia a dotarsi di un regolamento sugli affitti brevi da fine maggio 2025. Il provvedimento è stato approvato in Consiglio comunale il 5 maggio 2025 ma è stato oggetto di polemiche per molto tempo. Cosa dicono le regole. Le nuove regole valgono però solo per chi ha avviato l'attività nel 2025, per gli altri è prevista una moratoria di tre anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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