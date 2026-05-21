Generali | utile operativo su premi in crescita nonostante i mercati

Le compagnie assicurative hanno annunciato un utile operativo in aumento e premi in crescita, anche se l’utile netto ha registrato una diminuzione. La differenza tra utile operativo e utile netto deriva da costi finanziari e svalutazioni legate alla volatilità dei mercati. La fluttuazione dei mercati finanziari ha inciso sul valore delle polizze vita, contribuendo a una riduzione dell’utile netto nonostante gli incassi crescenti. Questi dati sono stati comunicati attraverso i loro bilanci trimestrali.

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? Punti chiave Perché l'utile netto è sceso nonostante i premi siano in crescita?. Come influisce la volatilità dei mercati sul valore delle polizze vita?. Quale impatto ha avuto l'onere fiscale francese sulla redditività del gruppo?. Perché il segmento vita riesce a compensare le oscillazioni finanziarie?.? In Breve Utile netto calato del 2,2% per onere fiscale di 50 milioni in Francia.. Premi totali a 28,2 miliardi di euro con crescita del 6,8%.. Segmento vita a 17,2 miliardi di euro (+7,5%) e risparmio tradizionale +21,8%.. Solvency Ratio al 212% conferma la solidità del piano Lifetime Partner 27..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Generali: utile operativo su, premi in crescita nonostante i mercati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Accenture Banking Conference 2026 – The Reinvented Bank Sullo stesso argomento Nissan, arrivano effetti piano ristrutturazione su utile operativo e perdite(Adnkronos) – Arrivano gli effetti del pesante piano di ristrutturazione di Nissan:rispetto all'esercizio precedente, la casa giapponese infatti ha... Banca Generali: utile a 126,4 milioni e raccolta su +28% nel trimestre? Cosa scoprirai Come influirà l'acquisizione della società irlandese sulla redditività futura? Perché l'utile ricorrente si discosta così tanto dal... Generali, Q1 2026 con utile netto a € 1,3 mld (+5,2%), risultato operativo a € 2,2 mld (+8,1%) e premi a € 28,2 mld (+6,8%) x.com L'utile di Generali a 1,17 miliardi, il risultato operativo sale dell'8,1%(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Il gruppo Generali ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un utile netto di 1.169 milioni di euro, in flessione del 2,2% sullo stesso periodo del 2025, e con un utile norm ... corrieredellosport.it Generali, utile a 1,3 miliardi (+5,2%) a risultato operativo a 2,2 miliardi (+8,1%). Su Unicredit valutiamo tutte le opportunitàAnche in una crisi simile a quella del 2008 saremo in grado di fare profitti, ha detto il cfo Borean. I premi lordi crescono a 28,2 miliardi (+6,8%), spinti sia dal settore danni (+5,8%) che dal bus ... corriere.it