A San Benedetto del Tronto, un uomo iracheno, in stato di alterazione, ha bloccato il traffico e pronunciato frasi oltraggiose. Un militante di un partito di destra ha reagito colpendolo ripetutamente. L’episodio si è verificato recentemente e ha attirato numerosi commenti online. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o interventi delle forze dell’ordine.

La rete dell'internet letteralmente sta esplodendo, in questi giorni, nel commentare l'accaduto a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, ove un militante del partito del generale Vannacci ha riempito di botte un uomo iracheno che, visibilmente in stato di alterazione, stava bloccando il traffico e pronunziando frasi oltraggiose. Vergognoso era indubbiamente l'atteggiamento dell'uomo iracheno, ma ancor più vergognoso è stato l'atteggiamento del militante di Futuro nazionale: non deve in alcun modo passare l'idea che la giustizia debba essere gestita privatamente dai cittadini, con eventuali linciaggi e pestaggi. In una condizione normale, sarebbero dovute intervenire prontamente le forze dell'ordine a fermare l'uomo iracheno e a comminargli la giusta sanzione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Uomo iraqueno blocca il traffico a San Benedetto del Tronto e viene pestato da militante di Futuro nazionale

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Picchia un uomo che blocca il traffico a San Benedetto del Tronto

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