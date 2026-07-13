Sabato sera, un uomo è stato filmato mentre colpisce un altro che si trovava a bloccare il traffico sul lungomare di San Benedetto del Tronto, nel Comune di Ascoli Piceno. Il video mostra la scena mentre il militante di un movimento politico, fermo sulle strisce pedonali, aggredisce l’uomo che stava bloccando la carreggiata. La registrazione è diventata virale sui social network. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’intervento o sulle conseguenze dell’aggressione.

È diventato virale il video girato sabato sera, 11 luglio, sul lungomare di San Benedetto del Tronto ( Ascoli Piceno ). Si vede un uomo, fermo sulle strisce, in mezzo alla strada. Discute con un autista e sembra intralciare il traffico. Passa di lì Giuseppe Barboni, imprenditore e militante di Futuro Nazionale, il quale, dopo una discussione verbale, si scaglia contro l’uomo. Lo getta a terra e gli sferra una serie di pugni al volto. Qualcuno, alle sue spalle, gli implora di fermarsi: “Dai, Giuseppe, basta”. Lui, a quel punto, alza l’uomo e lo scaraventa contro un paletto del marciapiede. Immagini che hanno fatto il giro del web, suscitando diverse polemiche e reazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ascoli Piceno, militante di Futuro Nazionale Giuseppe Barboni picchia uomo che blocca traffico: il video

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