Un video diffuso sui social mostra un uomo che colpisce un altro mentre quest’ultimo blocca il traffico sul lungomare di San Benedetto del Tronto, nella serata di sabato 11 luglio. La scena riprende un’aggressione avvenuta in strada, con il presunto responsabile identificato come militante di un movimento politico. La registrazione dura pochi secondi e ha generato numerosi commenti online. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini per chiarire i fatti e identificare le persone coinvolte.

È diventato virale il video girato sabato sera, 11 luglio, sul lungomare di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Si vede un uomo, fermo sulle strisce, in mezzo alla strada. Discute con un autista e sembra intralciare il traffico. Passa di lì Giuseppe Barboni, imprenditore e militante di Futuro Nazionale, il quale, dopo una discussione verbale, si scaglia contro l’uomo. Lo getta a terra e gli sferra una serie di pugni al volto. Qualcuno, alle sue spalle, gli implora di fermarsi: “Dai, Giuseppe, basta”. Lui, a quel punto, alza l’uomo e lo scaraventa contro un paletto del marciapiede. Immagini che hanno fatto il giro del web, suscitando diverse polemiche e reazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - San Benedetto del Tronto, militante di Fn picchia un uomo che blocca il traffico: il pestaggio in un video

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Militante di Fn picchia un migrante che bloccava il traffico e posta il video sui social

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