’Uno scatto per il mare’ Di Fabrizio Zani quello più bello

Notizia in breve

Durante l’evento La Selvaggia di Marina di Ravenna, si è svolta una cerimonia ufficiale dedicata alla cozza. Tra le fotografie presentate, uno scatto di Fabrizio Zani è stato premiato come il più bello. L’immagine, scelta tra le altre, cattura il mare e le attività legate alla raccolta di molluschi. La premiazione si è tenuta nel contesto dell’evento, che ha visto partecipanti e pubblico riuniti nella località.