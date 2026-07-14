’Uno scatto per il mare’ Di Fabrizio Zani quello più bello
Durante l’evento La Selvaggia di Marina di Ravenna, si è svolta una cerimonia ufficiale dedicata alla cozza. Tra le fotografie presentate, uno scatto di Fabrizio Zani è stato premiato come il più bello. L’immagine, scelta tra le altre, cattura il mare e le attività legate alla raccolta di molluschi. La premiazione si è tenuta nel contesto dell’evento, che ha visto partecipanti e pubblico riuniti nella località.
Con una cerimonia ufficiale a Marina di Ravenna, nell’ambito dell’evento La Selvaggia di Marina di Ravenna in Festa, dedicata alla cozza, sono stati premiati i vincitori del concorso fotografico “ Uno Scatto per il Mare – edizione 2026 ”, promosso dall’ufficio Educazione alla sostenibilità del Comune (Ceas Ravenna), dedicato al tema “ Il mare che rispettiamo ” e finalizzato a promuovere, attraverso la fotografia, una riflessione condivisa sul rapporto tra comunità, mare, ambiente costiero e sostenibilità. All’evento era presente l’assessore Giancarlo Schiano. Il primo premio è stato assegnato a Fabrizio Zani con la fotografia “ Tra mare e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Con questa foto dal palio della cuccagna di Casal Borsetti, Fabrizio Zani ha vinto il concorso Uno scatto per il mare. Le fotografie finaliste sono esposte in via Zirardini: facebook
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Uno Scatto per il Mare, premiati i vincitori del concorso fotografico 2026Con una cerimonia ufficiale a Marina di Ravenna, nell’ambito dell’evento La Selvaggia di Marina di Ravenna in Festa, dedicata alla cozza, sono stati premiati i vincitori del concorso fotografico Uno ... ravennawebtv.it