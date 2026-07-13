Il costume più bello? Quello scontato ovviamente
In fase di preparazione della valigia, si tende a organizzare outfit moda mare dettagliati, ma si finisce spesso per inserire anche un bikini o un costume intero in più, anche se non necessari.
Q uestione di priorità. Anche quando la valigia sembra già organizzata al millimetro con gli outfit moda mare creati nel dettaglio per essere ripiegati nel bagaglio a mano, c’è sempre posto per infilare in un angolino l’ennesimo bikini o intero di cui non avevamo bisogno. Costumi strategici: 5 modelli che valorizzano la silhouette con stile X Leggi anche › Décolleté generoso? Guida all’acquisto dei costumi da bagno perfetti per valorizzarlo Gli sconti estivi sono iniziati da un po’, ma è noto che i costumi da bagno sono sempre gli ultimi a finire in saldo. Ecco perché vale la pena riconsultare il nutrito elenco di e-commerce che propongono le collezioni beachwear per puntare gli ultimi pezzi must-have che, non c’è dubbio, saranno i primi a essere mostrati sul bagnasciuga. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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