Università Censis | la Luiss prima tra i grandi atenei non statali

La Luiss Guido Carli si conferma, anche quest’anno, la migliore Università non statale di grandi dimensioni in Italia. A stabilirlo è la classifica annuale del Censis dedicata all’analisi del panorama accademico nazionale, giunta alla sua ventiseiesima edizione. “Con un punteggio medio complessivo di 95,8 punti, la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali conquista per il terzo anno consecutivo il gradino più alto del podio tra gli atenei non statali con oltre 10.000 iscritti, consolidando una strategia fortemente orientata all’eccellenza, al sostegno del merito e all’innovazione, nelle cinque macroaree considerate da questa classifica nazionale: servizi, borse e contributi, strutture, comunicazione e servizi digitali, internazionalizzazione”, spiega la Luiss. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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