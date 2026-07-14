L’Università del Sannio si posiziona al quinto posto tra i piccoli atenei italiani nella classifica Censis. Rispetto all’anno precedente, il suo indice di occupabilità è salito da 74 a 77. La classifica valuta diversi indicatori legati alla qualità dell’offerta formativa e alle prospettive lavorative degli studenti. La crescita si evidenzia anche in altri parametri, confermando il miglioramento rispetto all’anno passato.

Rispetto allo scorso anno, l’Università del Sannio registra un miglioramento in due indicatori. L’indice relativo all’occupabilità passa da 74 a 77 punti, mentre quello dell’internazionalizzazione cresce da 77 a 82 punti, a conferma del rafforzamento delle opportunità offerte agli studenti e alle studentesse sia nell’accesso al mondo del lavoro sia nelle esperienze di studio e ricerca in ambito internazionale. Con un punteggio complessivo di 84,3, UNISANNIO si conferma tra i migliori piccoli atenei italiani. Nel panorama campano, UNISANNIO ottiene il secondo miglior punteggio complessivo dopo l’Università di Salerno (84,5), sebbene i due atenei siano valutati in categorie dimensionali differenti: UNISANNIO tra i piccoli atenei e Salerno tra i grandi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Unisannio tra i migliori piccoli atenei italiani: confermato il quinto posto nella classifica Censis

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