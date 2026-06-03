Firenze, 3 giugno 2026 – Un buon piazzamento. L’Ateneo fiorentino si mantiene tra le top 300 università del mondo (su 21.300 realtà analizzate) nella classifica internazionale 2026 del Center for World University Rankings (CWUR). Come nella precedente rilevazione, Unifi si colloca al settimo posto nella graduatoria nazionale, posizionandosi quest’anno al 273esimo nella classifica mondiale – nel 2025 era 274esima – e collocandosi nel primo 1,3% del ranking. Come è stilata la classifica. La classifica CWUR è costruita sulla base di indicatori rapportati alle dimensioni degli Atenei e relativi a educazione (numero di laureati che hanno ottenuto importanti riconoscimenti accademici) e occupabilità (ex studenti che hanno ricoperto posizioni di rilievo presso importanti aziende). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Università di Firenze tra le migliori al mondo: confermato il posto nella top 300. Come funziona la classifica

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University of Firenze (Florence) Italy, Admissions 2026, Bachelor, Master | Application Process

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