Tiny – In caduta libera I Nosedive a UniBg OnAir

Da bergamonews.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito di UniBg OnAir, si tiene una serie di concerti dal vivo chiamata Tiny, che si ispira ai Tiny Desk Concerts di NPR Music. Questi eventi si svolgono in spazi ridotti e intimi, con l’obiettivo di far ascoltare le esibizioni di band emergenti e di talento. La formula prevede performance senza fronzoli, puntando sulla spontaneità e sulla qualità musicale. La serie si inserisce all’interno di un progetto più ampio dedicato alla scoperta di nuovi artisti.

Nella scia dei Tiny Desk Concerts di NPR Music, che dal 2008 propongono esibizioni dal vivo di artisti di primissimo piano davanti a una scrivania, niente orpelli e tanta onestà, UniBg OnAir propone Tiny, i suoi piccoli, preziosi spazi live in cui conoscere le migliori band emergenti. Un nuovo formato per una forma diversa di ascolto e di conoscenza. Nel secondo episodio, in onda giovedì 30 aprile alle 18.00, incontriamo Nosedive. Un cartello stradale e una settimana per trovare una formazione: i Nosedive nascono nell’ottobre 2023. Nosedive è un progetto pop-rock composto da cinque ragazzi “in caduta libera con carisma in picchiata”: Marzia Garzoli (frontwoman), Michele Berbenni (batteria), Sara Masper (basso), Lorenzo Belotti (chitarra) e Giuliano Lupi (tastiere).🔗 Leggi su Bergamonews.it

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