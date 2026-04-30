Nosedive a Tiny | una caduta in picchiata che travolge UniBg OnAir

Da bergamonews.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il nuovo episodio di Tiny, il format di concerti live organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, sono saliti sul palco i Nosedive. Lo spazio è ridotto, ma l’atmosfera è intensa e coinvolgente. L’evento ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti, che hanno assistito a una performance energica. La serata si è conclusa con l’uscita del gruppo dal palco, lasciando un ricordo vivace tra il pubblico.

Lo spazio è piccolo, ma l’energia è enorme. In questo nuovo episodio di Tiny, il format dei concertini live targato UniBg OnAir, ospiti i Nosedive. Marzia Garzoli (frontwoman), Michele Berbenni (batteria), Sara Masper (basso), Lorenzo Belotti (chitarra) e Giuliano Lupi (tastiere). A condurre le danze c’è Mattia Lucchini, che accoglie la band bergamasca negli studi di via Salvecchio definendoli fin dai primi accordi “una macchina da guerra pop-rock”. Comprimere la loro energia nell’atmosfera intima di uno studio radiofonico è una situazione inusuale, ma il risultato è un mix inedito per la band di musica e parole. Dalla finta pigrizia alle...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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