Nosedive a Tiny | una caduta in picchiata che travolge UniBg OnAir

Durante il nuovo episodio di Tiny, il format di concerti live organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, sono saliti sul palco i Nosedive. Lo spazio è ridotto, ma l’atmosfera è intensa e coinvolgente. L’evento ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti, che hanno assistito a una performance energica. La serata si è conclusa con l’uscita del gruppo dal palco, lasciando un ricordo vivace tra il pubblico.

Lo spazio è piccolo, ma l’energia è enorme. In questo nuovo episodio di Tiny, il format dei concertini live targato UniBg OnAir, ospiti i Nosedive. Marzia Garzoli (frontwoman), Michele Berbenni (batteria), Sara Masper (basso), Lorenzo Belotti (chitarra) e Giuliano Lupi (tastiere). A condurre le danze c’è Mattia Lucchini, che accoglie la band bergamasca negli studi di via Salvecchio definendoli fin dai primi accordi “una macchina da guerra pop-rock”. Comprimere la loro energia nell’atmosfera intima di uno studio radiofonico è una situazione inusuale, ma il risultato è un mix inedito per la band di musica e parole. Dalla finta pigrizia alle...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Tiny – In caduta libera. I Nosedive a UniBg OnAirNella scia dei Tiny Desk Concerts di NPR Music, che dal 2008 propongono esibizioni dal vivo di artisti di primissimo piano davanti a una scrivania,... Leggi anche: Nosedive: l’energia pop-rock che conquista Bergamo su UniBg OnAir Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tiny – In caduta libera. I Nosedive a UniBg OnAir; Tiny, podcast e tanta musica: cosa ascoltare questa settimana su UniBg OnAir; Nosedive | l’energia pop-rock che conquista Bergamo su UniBg OnAir. Nosedive a Tiny: una caduta in picchiata che travolge UniBg OnAirLo spazio è piccolo, ma l’energia è enorme. In questo nuovo episodio di Tiny, il format dei concertini live targato UniBg OnAir, ospiti i Nosedive. Marzia Garzoli (frontwoman), Michele Berbenni (batte ... bergamonews.it Tiny – In caduta libera. I Nosedive a UniBg OnAirNella scia dei Tiny Desk Concerts di NPR Music, il secondo episodio dello spazio live in cui conoscere le migliori band emergenti ... bergamonews.it Prima Lectura Dantis 2026 sulla giustizia nella terza cantica, il 17 aprile, con Pierantonio Frare (Università Cattolica, Milano) introdotta dai professori UniBg Cristina Cappelletti, Enzo Noris, Thomas Persico. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 23 ap - facebook.com facebook