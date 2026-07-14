A Washington, l’assenza di una strategia chiara sull’Iran è evidente. Il piano principale, che prevedeva un intervento militare per cambiare il regime, è stato abbandonato. Le decisioni si susseguono senza una direzione definita, mentre il disorientamento tra le autorità cresce. La mancanza di un’azione forte lascia il campo aperto a sviluppi imprevisti nella regione.

A Washington, il disorientamento strategico sull’Iran è percepibile. Il piano A, guerra per domare se non cambiare il regime, è finito nelle sabbie mobili di una tregua inosservata; il piano B, di trasformare il cessate il fuoco aleatorio in accordo “storico”, barcolla sotto i colpi dei reciproci attacchi, lasciando Hormuz molto più chiuso che aperto – chiedere agli armatori non alla Casa Bianca. Un piano C non esiste. O si ritorna ad A, con pochissimo entusiasmo di Donald Trump che voleva chiudere la partita presto e bene, o ci si accontenta di un B molto al ribasso: riapertura di Hormuz senza pedaggi – per ben che vada. Ormai Teheran gioca la partita con Washington sul controllo del Golfo dove ha le carte più forti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Una via europea nel caos trumpiano? Il commento di Stefanini

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Trump vuole l'Europa a tutti i costi

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