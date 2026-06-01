L’Inter avrebbe già individuato il possibile sostituto di Bisseck, finito nel mirino di una squadra di prima fascia europea. La società nerazzurra avrebbe preso una decisione in anticipo, scegliendo un profilo che possa rinforzare il reparto in vista delle prossime sessioni di mercato. Al momento, non sono stati resi noti i dettagli sull’identità del giocatore o sulla tempistica dell’eventuale trasferimento.

Inter News 24 . Segui tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri. Yann Bisseck, difensore centrale tedesco, è finito concretamente nel mirino del Bayern Monaco. La dirigenza dell’Inter non ha la stretta necessità di vendere, ma di fronte a proposte economiche irrinunciabili gli scenari potrebbero mutare, condizionando i piani tattici di Cristian Chivu. Il prezzo di Bisseck e la maxi plusvalenza. Durante l’estate del 2025, i vertici nerazzurri avevano rifiutato offerte provenienti dalla Premier League vicine ai 30 milioni di euro. Oggi, dopo una stagione vissuta da protagonista e in costante crescita sul piano delle prestazioni, la valutazione del calciatore è cresciuta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck nel mirino di una top europea: l’Inter avrebbe già scelto il sostituto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trattativa col top club per Bisseck: l’Inter ha già bloccato il sostitutoL'Inter ha concluso un accordo per bloccare il trasferimento del difensore tedesco Bisseck, considerato un possibile sostituto.

Leggi anche: L’Inter vende Bisseck: Marotta ha già trovato il sostituto da 50 milioni

Temi più discussi: Marotta annuncia: Bastoni resta all'Inter. Ma Bisseck può partire; CorSport: Bisseck via? L’Inter punta Ruben Dias: ecco perché l’affare è possibile, le cifre; Bild - Bayern Monaco forte su Bisseck: l'Inter fissa il prezzo per la cessione; Bisseck nel mirino del Bayern Monaco e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso.

INTER, SE PARTE BISSECK PIACE NDICKA Yann Bisseck sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco e, secondo quanto riportato da Sport Bild, ci sarebbero già stati i primi contatti con l’entourage del difensore tedesco. L’Inter non si opporrebbe alla ces x.com

TS - Bisseck al Bayern? Ndicka nel mirino dell'Inter: la situazioneIl difensore centrale giallorosso è finito nei discorsi con la Roma avviati per capire il prezzo di Manu Koné: può diventare un obiettivo ... fcinternews.it

TS – Inter, fissato il prezzo per Bisseck e scelto anche il possibile sostituto in Serie AI dettagli sul fascicolo del difensore tedesco che sembra finito nel mirino del Bayern Monaco in queste ultime settimane ... msn.com