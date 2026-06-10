Il programma Fcas (Future Combat Air System) si è concluso, segnando un fallimento che va oltre l’ambito aeronautico. La fine di questa iniziativa rappresenta un limite nell’integrazione strategica europea, evidenziando le difficoltà di coordinamento tra i paesi coinvolti. Due analisti hanno commentato il risultato, sottolineando come questa conclusione possa influenzare future collaborazioni nel settore della difesa e dello sviluppo tecnologico in Europa.

La fine del programma Fcas (Future Combat Air System) segna molto più del fallimento di un ambizioso progetto aeronautico. Rappresenta una battuta d’arresto per l’idea stessa di integrazione strategica europea e solleva interrogativi che vanno ben oltre il settore della difesa. Per quasi un decennio Fcas è stato presentato come il simbolo dell’autonomia strategica europea. Francia, Germania e successivamente Spagna avevano immaginato un sistema destinato a sostituire Rafale ed Eurofighter nella seconda metà del secolo. Non si trattava semplicemente di un nuovo caccia, ma di un ecosistema integrato composto da un velivolo di sesta generazione, droni collaborativi, intelligenza artificiale, capacità avanzate di guerra elettronica e un combat cloud in grado di fondere in tempo reale dati provenienti da sensori e piattaforme differenti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Fcas e il limite dell’integrazione strategica europea. Il commento di Castellaneta e Preziosa

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