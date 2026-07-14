Stasera alle 21 italiane si disputa la semifinale dei Mondiali maschili di calcio tra Francia e Spagna. Prima del match, spesso si analizzano i precedenti tra le due squadre, cioè le partite giocate in passato, per avere un’idea delle dinamiche tra le due nazionali. La partita rappresenta una delle fasi finali del torneo, con entrambe le squadre che cercano di avanzare verso la finale. Nessun dettaglio sulle formazioni o sugli episodi specifici del match è stato ancora comunicato.

Francia e Spagna giocano stasera, martedì alle 21 italiane, la prima semifinale dei Mondiali maschili di calcio. Spesso, un po’ per comodità e un po’ per vezzo, prima di partite di questo tipo si guardano “i precedenti”, le partite giocate prima dalle due squadre, in tutta la loro storia. Sono dati che piacciono a chi ha il gusto per le statistiche, ma spesso dicono poco, perché – soprattutto le nazionali – cambiano molto tra un torneo e l’altro. La penultima partita tra Francia e Spagna fu nel 2024, alla semifinale degli Europei che la nazionale spagnola vinse battendo in finale l’Inghilterra. Era il primo torneo internazionale in cui l’allenatore era Luis de la Fuente, arrivato a quell’incarico dopo una lunga e vincente carriera nelle nazionali giovanili spagnole. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una semifinale che abbiamo già visto

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