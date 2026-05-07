Giorgio Marchesi chi è l’attore di Buonvino e dove lo abbiamo già visto

Giorgio Marchesi è un attore noto per aver interpretato il ruolo di Buonvino nella serie TV trasmessa su Rai 1, che è tornata in onda il 7 maggio. Ha già partecipato a diverse produzioni italiane, contribuendo a consolidare la sua presenza nel panorama televisivo. La sua interpretazione nella fiction ha attirato l’attenzione del pubblico, rendendolo uno dei volti più riconoscibili nel settore.

Giorgio Marchesi è indubbiamente tra i volti più familiari della fiction italiana e dal 7 maggio torna su Rai 1 con Buonvino – Misteri a Villa Borghese. Durante la sua lunga carriera è stato tra i protagonisti delle serie più amate dal pubblico, riuscendo a costruire un percorso solido che si snoda tra tv, cinema e teatro. Il nuovo ruolo lo vede accanto a Serena Iansiti in prima serata, stavolta con un personaggio un po’ diverso dal solito, con cui riesce a dimostrare ancora una volta tutta la sua versatilità. Ma dietro a quello sguardo da bravo ragazzo si nasconde una vita di mille avventure, dalla musica all’amore: scopriamo tutto, allora, sull’attore.🔗 Leggi su Dilei.it

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