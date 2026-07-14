Un viaggio lungo 90 anni La mostra dedicata ad Avis | Il valore della donazione

È stata inaugurata una mostra alla Residenza Municipale che celebra i 90 anni di attività di Avis Provinciale di Ferrara. L’esposizione ripercorre la storia del dono di sangue e plasma, offrendo ai visitatori un percorso attraverso immagini e documenti storici. Le visite continuano in questi giorni e stanno attirando un numero crescente di cittadini interessati a conoscere questa lunga tradizione.

Un viaggio lungo 90 anni, alla scoperta dei valori legati al dono di sangue e plasma. Continuano, in Residenza Municipale, le visite alla mostra dedicata alle celebrazioni dei 90 anni di attività di Avis Provinciale di Ferrara, che in queste settimane sta raccogliendo numerose adesioni da parte dei cittadini. Questa mattina, l’esposizione ha accolto una delegazione di Ancescao, che ha raccolto l’invito dell’Amministrazione comunale a visitarla e a cogliere l’occasione di ripercorrere la storia dell’associazione e il valore della donazione attraverso documenti, fotografie e materiali d’archivio. "L’Amministrazione comunale ha fortemente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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