Avis compie 90 anni e regala tre camminate speciali alla scoperta della storia della cura

Notizia in breve

In occasione del 90esimo anniversario, Avis Comunale Forlì ha organizzato tre camminate tematiche dedicate alla storia dell’assistenza e della cura. Le iniziative vogliono evidenziare il ruolo dell’associazione dall'inizio, nel 1936, fino ad oggi. Le passeggiate saranno aperte al pubblico e si svolgeranno in diverse date. La scelta mira a celebrare il contributo storico di Avis nel settore della donazione e del supporto sanitario.