Avis compie 90 anni e regala tre camminate speciali alla scoperta della storia della cura

Da forlitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione del 90esimo anniversario, Avis Comunale Forlì ha organizzato tre camminate tematiche dedicate alla storia dell’assistenza e della cura. Le iniziative vogliono evidenziare il ruolo dell’associazione dall'inizio, nel 1936, fino ad oggi. Le passeggiate saranno aperte al pubblico e si svolgeranno in diverse date. La scelta mira a celebrare il contributo storico di Avis nel settore della donazione e del supporto sanitario.

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In occasione delle celebrazioni per il 90esimo anniversario della fondazione di Avis Comunale Forlì si è scelto di valorizzare la consapevolezza del ruolo storico che ha avuto l'evoluzione dell'assistenza e della cura, che dal 1936 ha visto coinvolta anche l'associazione, attraverso una serie di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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