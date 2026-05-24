Avis 90 anni di storia | in mostra un mondo tra solidarietà impegno e dono

Da ferraratoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Avis Provinciale di Ferrara festeggia 90 anni di attività. La celebrazione include una mostra che presenta il percorso dell’associazione, caratterizzato da pratiche di solidarietà, impegno e donazioni di sangue. La manifestazione evidenzia i momenti salienti della storia dell’associazione e il suo ruolo nel tempo. La mostra si svolge in un luogo pubblico e raccoglie fotografie, documenti e testimonianze relative ai decenni di attività. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulla durata o le date dell’evento.

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Quest’anno, l'Avis Provinciale di Ferrara, celebra un traguardo importante: 90 anni di storia. Un percorso fatto di solidarietà, impegno e dono che continua a scorrere nelle vene della comunità. Per questo anniversario speciale si terrà una mostra dedicata: un viaggio tra immagini, documenti e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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