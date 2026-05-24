Avis 90 anni di storia | in mostra un mondo tra solidarietà impegno e dono
L'Avis Provinciale di Ferrara festeggia 90 anni di attività. La celebrazione include una mostra che presenta il percorso dell’associazione, caratterizzato da pratiche di solidarietà, impegno e donazioni di sangue. La manifestazione evidenzia i momenti salienti della storia dell’associazione e il suo ruolo nel tempo. La mostra si svolge in un luogo pubblico e raccoglie fotografie, documenti e testimonianze relative ai decenni di attività. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulla durata o le date dell’evento.
Quest’anno, l'Avis Provinciale di Ferrara, celebra un traguardo importante: 90 anni di storia. Un percorso fatto di solidarietà, impegno e dono che continua a scorrere nelle vene della comunità. Per questo anniversario speciale si terrà una mostra dedicata: un viaggio tra immagini, documenti e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Avis, 90 anni di storia: in mostra un mondo tra solidarietà, impegno e dono x.com
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