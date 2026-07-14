Un sogno chiamato Portofino la figlia di Guardiola si gode l' Italia

Da sportmediaset.mediaset.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maria, figlia dell'allenatore, ha condiviso foto da Portofino, località ligure, sui social media. I post mostrano paesaggi e momenti di relax nella celebre località italiana. Non ci sono dichiarazioni ufficiali o annunci legati al futuro professionale dell’allenatore. La pubblicazione ha attirato l’attenzione sui social, alimentando speculazioni sul possibile trasferimento o interessi di mercato. Restano quindi solo immagini e nessuna conferma ufficiale.

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Maria, la figlia di Pep, ha postato alcuni scatti dalla nota località ligure: un indizio di mercato sul futuro del padre?. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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