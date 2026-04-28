italia cerca sponsor per sostenere il sogno di guardiola da 14 milioni

L’Italia sta cercando uno sponsor per finanziare un progetto legato a una cifra di circa 14 milioni di euro, legato al nome di Guardiola. La proposta riguarda un possibile coinvolgimento dell’allenatore nel ruolo di allenatore della nazionale. La trattativa si inserisce in un quadro di ricerca di risorse per sostenere questa iniziativa, che vede come protagonista il tecnico spagnolo. Al momento non ci sono annunci ufficiali o dettagli definitivi sulla collaborazione.

"> Pep Guardiola: Il Candidato Ideale per la Nazionale Italiana?. Il 18 settembre 2024, Pep Guardiola, l’allenatore spagnolo del Manchester City, è stato immortalato in azione durante una partita della fase a gironi della UEFA Champions League contro l’Inter Milan. Questo evento ha riacceso il dibattito sulla possibilità che Guardiola possa diventare il nuovo ct della Nazionale Italiana. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport, la quale sottolinea che il suo stipendio attuale è un ostacolo significativo per la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Guardiola guadagna circa 14 milioni di euro netti all’anno, un importo che risulta chiaramente inaccessibile per le risorse finanziarie della FIGC.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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