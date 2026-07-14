Un rossetto un siero o una crema diventano virali su TikTok e nel giro di poche ore sono già sold out Ma perché succede? Entrano in gioco filiere produttive materie prime e tempi tecnici

Da iodonna.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video di trenta secondi su TikTok può rendere un rossetto, un siero o una crema immediatamente introvabili, portando al sold out in poche ore. La piattaforma influenza le vendite attraverso le tendenze virali, che si diffondono rapidamente tra gli utenti. Dietro a questo fenomeno ci sono filiere produttive, materie prime e tempi di produzione che non sempre si adattano alla velocità con cui il prodotto diventa popolare.

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B asta un video di trenta secondi per rendere molto velocemente un prodotto beauty introvabile. È uno degli effetti di TikTok, palcoscenico social principale delle tendenze beauty che ben rappresenta il nuovo rapporto tra consumatori e cosmetici. Ma cosa succede davvero quando un prodotto va virale? C’è un’industria beauty con tempi molto più lenti e con tantissime regolamentazioni. Make up da “mob wike”, su TikTok spopola il trucco da “gangster movie” X Leggi anche › Acido glicolico + Crema Nivea sono la “coppia” virale su Tiktok. Facciamo chiarezza › Perché la vaselina è il prodotto beauty virale su TikTok? Effetto TikTok: a volte, la bellezza non riesce a stare al passo dei social. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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