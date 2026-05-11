Negli ultimi tempi, il Venezuela si inserisce nel quadro internazionale con decisioni che riflettono le dinamiche globali. Tuttavia, sono gli Stati Uniti a controllare i ritmi di questa evoluzione, come dimostra la recente autorizzazione concessa alle autorità venezuelane per ricevere servizi di consulenza finanziaria. Questa scelta segna un passaggio importante, sottolineando come la finanza venga spesso utilizzata come strumento nelle relazioni geopolitiche e nelle strategie di influenza internazionale.

La finanza come anticamera della geopolitica. La decisione degli Stati Uniti di autorizzare la fornitura di servizi di consulenza alle autorità venezuelane non è un semplice dettaglio tecnico. È un segnale politico. Washington non revoca le sanzioni, non apre ancora la porta alla piena ristrutturazione del debito, non consente operazioni finanziarie dirette. Però permette a studi legali, società di consulenza e operatori finanziari di sedersi al tavolo, studiare i dossier, preparare documenti, elaborare scenari. In diplomazia economica, questo significa una cosa precisa: prima si riaprono i canali tecnici, poi si costruiscono le condizioni politiche.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Venezuela rientra nel gioco globale ma sono gli Usa a dettare i tempi

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Venezuelani in piazza nel mondo dopo blitz Usa contro Maduro

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