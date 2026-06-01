Il paese in cui sono stati derubati un parroco e una donna incinta nel giro di poche ore

Nella notte, in un piccolo comune campano, un parroco e una donna incinta sono stati vittime di furti. Entrambi sono stati derubati nel giro di poche ore. Non ci sono state segnalazioni di aggressioni o altri reati collegati. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. La zona non aveva precedenti di simili episodi.

Una notta da incubo in un piccolo comune campano. Nel giro di poche ore sono stati derubati sia un prete che una madre incinta. Tutto è accaduto a Montefredane, realtà locale di circa 2mila abitanti della provincia di Avellino.Doppio furtoLa donna si è trovata faccia a faccia il ladro in camera. 🔗 Leggi su Today.it

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