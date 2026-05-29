Blue Origin esplode razzo senza equipaggio sulla piattaforma di lancio – Il video

Notizia in breve

Un razzo New Glenn della Blue Origin è esploso sulla piattaforma di lancio. L’incidente si è verificato durante una fase di test, senza presenza di equipaggio a bordo. Un video mostra l’esplosione, che ha causato danni alla struttura di lancio. La società ha interrotto temporaneamente le operazioni mentre si indaga sulle cause dell’incidente.