Blue Origin esplode razzo senza equipaggio sulla piattaforma di lancio – Il video
Un razzo New Glenn della Blue Origin è esploso sulla piattaforma di lancio. L’incidente si è verificato durante una fase di test, senza presenza di equipaggio a bordo. Un video mostra l’esplosione, che ha causato danni alla struttura di lancio. La società ha interrotto temporaneamente le operazioni mentre si indaga sulle cause dell’incidente.
Un razzo New Glenn senza equipaggio della Blue Origin è esploso sulla piattaforma di lancio. Il fatto rappresenta una battuta d’arresto per l’impresa di Jeff Bezos. Mentre SpaceX di Elon Musk è prossima alla quotazione in Borsa. Un video pubblicato da NASA Spaceflight, un canale YouTube che trasmette in diretta i lanci dalla Florida, mostra il New Glenn che si incendia sulla piattaforma intorno alle 21:00 ET (01:00 GMT di venerdì) prima di esplodere in un’enorme palla di fuoco che si innalza verso il cielo, generando un’imponente colonna di fiamme e fumo. La Blue Origin. La Blue Origin ha dichiarato di aver riscontrato un’anomalia, termine comunemente usato dalle aziende aerospaziali per descrivere un fallimento del lancio o un’esplosione. 🔗 Leggi su Open.online
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Il razzo di Blue Origin esplode durante i test sulla rampa di lancio x.com
Il razzo di Blue Origin esplode durante i test sulla rampa di lancio. Accensione dei motori seguita da un'enorme palla di fuoco #ANSA facebook
GUARDA: Una gigantesca nuvola a fungo erutta sopra la Florida mentre il razzo Blue Origin di Jeff Bezos esplode sulla piattaforma di lancio reddit
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