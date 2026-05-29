Blue Origin esplode razzo senza equipaggio sulla piattaforma di lancio – Il video

Da open.online 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un razzo New Glenn della Blue Origin è esploso sulla piattaforma di lancio. L’incidente si è verificato durante una fase di test, senza presenza di equipaggio a bordo. Un video mostra l’esplosione, che ha causato danni alla struttura di lancio. La società ha interrotto temporaneamente le operazioni mentre si indaga sulle cause dell’incidente.

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Un razzo New Glenn senza equipaggio della Blue Origin è esploso sulla piattaforma di lancio. Il fatto rappresenta una battuta d’arresto per l’impresa di Jeff Bezos. Mentre SpaceX di Elon Musk è prossima alla quotazione in Borsa. Un video pubblicato da NASA Spaceflight, un canale YouTube che trasmette in diretta i lanci dalla Florida, mostra il New Glenn che si incendia sulla piattaforma intorno alle 21:00 ET (01:00 GMT di venerdì) prima di esplodere in un’enorme palla di fuoco che si innalza verso il cielo, generando un’imponente colonna di fiamme e fumo. La Blue Origin. La Blue Origin ha dichiarato di aver riscontrato un’anomalia, termine comunemente usato dalle aziende aerospaziali per descrivere un fallimento del lancio o un’esplosione. 🔗 Leggi su Open.online

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