Un scimpanzé ha visto il cielo per la prima volta dopo anni trascorsi in cattività. L’animale, che si trovava in un ambiente chiuso, è stato trasferito in un’area all’aperto, permettendogli di osservare il cielo sopra di sé. La scena ha suscitato emozioni tra chi ha assistito all’evento, evidenziando le condizioni di molti altri animali rinchiusi in spazi ristretti. La situazione ha riacceso il dibattito sulla tutela degli animali e il rispetto delle loro esigenze naturali.

È straziante pensare a quanti animali trascorrano tutta la loro vita rinchiusi in cattività, senza mai conoscere il mondo al di fuori della loro gabbia. È stato proprio questo il caso di una scimpanzé, che recentemente ha assaporato per la prima volta la libertà dopo una vita trascorsa in prigionia. E la sua reazione nel vedere il cielo per la prima volta vi farà venire le lacrime agli occhi. Vanilla è una scimpanzé di 28 anni che ha trascorso tutta la sua vita in condizioni di rigida prigionia. Ha passato i suoi primi anni di vita in un famigerato laboratorio di ricerca biomedica a New York. Separata dalla madre per facilitare la conduzione degli esperimenti su di lei.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Scimpanzé vede cielo per la 1ª volta dopo anni in cattività

Chimp Sees The Sun For The First Time after Being Locked Away for 28 Years! FREEDOM

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