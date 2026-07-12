Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Inizia una nuova settimana per Un Posto al Sole, la soap partenopea che tiene compagnia al pubblico di Rai Tre da trent'anni. Nell' episodio di lunedì 13 luglio inizieranno gli interrogatori sul furto a Palazzo Palladini, con Grillo che potrebbe uscirne danneggiato, ma anche Eduardo. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è alle 20.50, da lunedì al venerdì sulla terza rete di Viale Mazzini. Dov'eravamo rimasti Dopo mesi di ricerche, alla fine Damiano e Rosa hanno scoperto la verità su Eduardo: Sabbiese si è salvato grazie all'intervento provvidenziale di Damiano, ma il poliziotto non gliel'ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 13 luglio: Eduardo e Grillo nei guai, Alberto vuole parlare con Gianluca

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Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 02 Al 06 Febbraio 2026: Eduardo finge amore!

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Temi più discussi: Un Posto al Sole, le anticipazioni di lunedì 6 luglio: Damiano è combattuto, aiuterà Eduardo?; Un Posto al Sole, anticipazioni 3 luglio: Rosa chiede aiuto a Damiano, Rossella pensa all’estero; Un posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 13 al 17 luglio; Un posto al sole - S30E6990 - Puntata del 10/07/2026 - in diretta su Rai 3 10/07/2026 alle 20:45.

Trent'anni e 6.690 puntate: la storia di #UnPostoAlSole. Da scommessa nel 1996 a fenomeno TV, la soap di #Rai3 va oltre l'intrattenimento. #PatrizioRispo: Messaggio sempre educativo. #MarinaTagliaferri: Diamo il coraggio di cambiare. La Stampa #Up x.com

Un posto al sole, 10 luglio 2026: anticipazioni puntata di oggiAnticipazioni di Un posto al sole di oggi venerdì 10 luglio 2026: Alberto convince Anna, Silvia aiuta Diego, Mariella sogna. Trama e colpi di scena. napolike.it

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