Tra oggi e domani, in due diverse città statunitensi, si svolgeranno le semifinali di un torneo mondiale di calcio. Le quattro squadre che avanzeranno si contenderanno un valore complessivo di circa 5,3 miliardi di euro, considerando il valore delle rose e il potenziale commerciale. La cifra rappresenta la somma stimata delle valutazioni di tutte le giocatrici e i giocatori coinvolti nelle semifinali. I match si disputeranno tra squadre provenienti da diverse nazioni.

Tra oggi e domani, tra Dallas e Atlanta, quella moltitudine di piedi che calcherà i campi e si accomoderà in panchina arriverà a valere 5,3 miliardi di euro. Le semifinali della Coppa del Mondo sono la crema della crema. Nuove e vecchie generazioni, talenti appena sbocciati e totem che non si arrendono all’usura del tempo: il meglio che il panorama calcistico possa offrire. E ciò si riflette nelle valutazioni di mercato delle nazionali arrivate a questo punto della competizione. Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina: secondo le stime di Football Benchmark, significa 1572 milioni contro 1471 nella prima semifinale e 1416 contro 818 nella seconda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un poker da 5 miliardi: ecco quanto valgono le quattro semifinaliste al mondiale

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