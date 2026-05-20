In occasione della Giornata mondiale delle api, si evidenzia come il ruolo degli impollinatori sia fondamentale per l’approvvigionamento alimentare globale. Le api contribuiscono alla produzione di numerosi frutti e verdure, tra cui mele, fragole, ciliegie, mandorle, zucchine e meloni. La stima del valore economico associato a questo lavoro si aggira intorno ai 577 miliardi di dollari, considerando l’impatto sulla sicurezza alimentare e sulla catena di approvvigionamento. La diminuzione degli insetti impollinatori potrebbe influenzare i prezzi di molti prodotti che finiscono nel carrello della spesa.

Il problema non è solo trovare meno miele sugli scaffali. Senza api e impollinatori, il rischio è pagare di più mele, fragole, ciliegie, mandorle, zucchine, meloni e molti altri alimenti che entrano ogni settimana nel carrello della spesa. Il miele è la parte più visibile. L’impollinazione è quella più importante. Il World Bee Day, la Giornata mondiale delle api, si celebra ogni anno il 20 maggio. La FAO ricorda che la ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2018 per richiamare l’attenzione sul ruolo essenziale di api e altri impollinatori per salute delle persone, ecosistemi, agricoltura e mezzi di sussistenza. Il tema 2026 è “Bee together for people and the planet – A partnership that sustains us all”, con un focus sul rapporto tra api, comunità, apicoltura, redditi rurali e trasformazione dei sistemi agroalimentari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Giornata mondiale delle api, quanto valgono davvero: fino a 577 miliardi di dollari per il cibo globale

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Reborn To Avenge Myself, I Defeated Fake Sister And Ruined The Cold Family

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