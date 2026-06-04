All’aeroporto di Francoforte, il carrello di un Boeing 787 di Lufthansa è ceduto prima che i passeggeri salgano a bordo. L’incidente ha causato diversi feriti tra i presenti. Un video mostra l’impatto al suolo subito dopo il cedimento del carrello. L’aereo era in attesa di partire per Los Angeles. Non sono stati segnalati danni strutturali all’aereo, ma sono stati soccorsi alcuni feriti sul posto.

Francoforte, 4 giugno 2026 – Incidente all’ aeroporto di Francoforte. I passeggeri non erano ancora saliti quando il carrello del Boeing 787 di Lufthansa, in partenza per Los Angeles, ha ceduto. Ma a bordo c’era l’equipaggio: i piloti e gli assistenti di volo e di terra. In diversi sono rimasti feriti, come ha fatto sapere la stessa compagnia in una nota. Al momento del cedimento l'aereo era fermo ma l’impatto al suolo è stato notevole, come mostra un video circolato sui social, in cui si vede la carlinga collassare. Il velivolo ha riportato seri danni e il volo per la California è stato cancellato. https:www.quotidiano.netvideofrancoforte-cede-il-carrello-laereo-lufthansa-collassa-a-terra-wauuat3e È successo tutto alle 12. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incidente all’aeroporto di Francoforte, cede il carrello: diversi feriti sul boeing Lufthansa. Il video dell’impatto al suolo

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