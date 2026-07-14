Un passo avanti nella Terra dei Fuochi

Oggi a Casacelle, nel comune di Giugliano in Campania, è stata inaugurata la seconda targa che segnala un’area bonificata. Alla cerimonia era presente il Generale Giuseppe Vadalà, incaricato delle bonifiche nella zona. La targa indica ufficialmente il completamento delle operazioni di bonifica in questa zona della Terra dei Fuochi. La cerimonia si è svolta in un contesto di attenzione pubblica sulla sicurezza ambientale.

CASACELLE (Giugliano) – È stata inaugurata oggi a Casacelle, nel comune di Giugliano in Campania, la seconda targa che identifica un’area bonificata, alla presenza del Generale Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per le bonifiche nella Terra dei Fuochi. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di recupero ambientale di un territorio per troppo tempo ferito dagli sversamenti illeciti. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, impegnati quotidianamente non solo nelle attività di bonifica, ma anche nella prevenzione e nel contrasto agli abbandoni di rifiuti che continuano a minacciare l’ambiente e la salute pubblica. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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Protocollo d'intesa per sicurezza e legalità nell'ambito della filiera delle gestioni ambientali

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