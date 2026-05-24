Papa nella Terra dei fuochi | Giustizia

Il Papa ha pronunciato un appello alla giustizia e alla responsabilità durante una visita in una zona nota come Terra dei Fuochi. Ha invitato a non cedere alla rassegnazione, sottolineando l’importanza di agire per risolvere le problematiche legate all’ambiente e alla salute. Le sue parole sono state rivolte a una comunità segnata da inquinamento e danni ambientali, chiedendo un impegno concreto contro le ingiustizie e le violazioni.

Non cedere alla rassegnazione, scegliere la giustizia e la responsabilità: il grido del Papa ad Acerra risuona nella Terra dei Fuochi, ferita e piena di dolore. Ma anche capace di rialzarsi, di scegliere la via del riscatto. Per la prima volta un Pontefice visita questa regione piagata dai danni ambientali che hanno provocato molti morti. Leone raccoglie il sogno di Francesco, che "avrebbe desiderato venire qui". Visita prevista nel maggio 2020, cancellata a causa del Covid. Sei anni dopo, Papa Prevost arriva ad Acerra per incontrare anche e soprattutto i familiari delle vittime dell'inquinamento. "Sono qui per raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care" a causa di tumori provocati dal "veleno" dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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